واشنطن تعتزم تشكيل ائتلاف تجاري ضد الصين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الولايات المتحدة تنسق مع قوى اقتصادية أخرى للتصدي لما اسماها بالممارسات التجارية الغير منصفة من جانب الصين. وقال كودلو "نتجه إلى ما يمكن أن أسميه 'إئتلاف إرادة مشتركة للتصدي للصين في المجال التجاري'.. نتحدث مجدداَ مع الاتحاد الأوروبي.. نتحدث مجدداً مع اليابان".

وأوضح كودلو أمام "منتدى واشنطن الاقتصادي" أن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين المقرر في الأرجنتين نهاية نوفمبر. وعما إذا كان اللقاء المحتمل بين ترامب وشي تمهيداً لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ أشهر مع بكين، أفاد كودلو بأن هذا اللقاء بين الرئيسين خلال قمة العشرين "لم يتأكد بعد"، مضيفاً "أقول فقط إننا نفكر فيه". وأضاف "نحن مستعدون للتفاوض في أي وقت إذا أرادوا إجراء محادثات جدية".

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وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي في 25 سبتمبر السعي إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الممارسات التجارية "غير المنصفة" في العالم، في إشارة ضمنية إلى الصين.

وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية اضافية على 250 مليار دولار من الواردات الصينية لتعويض ما تعتبره سرقة للملكية الفكرية، وتندد خصوصا بالانتقال القسري لتكنولوجيا الشركات الأجنبية وخصوصا الأمريكية مقابل دخول السوق الصينية.

وأجرت بكين وواشنطن مفاوضات في الربيع الفائت أفضت إلى تسوية تلتزم بموجبها الصين تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة عبر فتح أسواقها بشكل أكبر أمام السلع الأمريكية، لكن الهدنة التجارية لم تستمر وتحولت حربا تجارية مع تبادل البلدين فرض رسوم جمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع.



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