فعالية مشتركة للكوريتين في ذكرى 4 أكتوبر

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

عقدت الكوريتان يوم أمس الجمعة، فعالية مشتركة في بيونغ يانغ احتفالا بالذكرى السنوية الـ11 لإعلان 4 أكتوبر بين الرئيس الأسبق رو مو-هيون والزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونج-إيل، حيث اتفقتا على تنفيذ إعلان بانمونغوم وإعلان بيونغ يانغ المشترك.

وتعد هذه الفعالية الأولى من نوعها منذ أن توصل الرئيس الأسبق رو مو-هيون والزعيم الكورى الشمالى السابق كيم جونغ-إيل إلى إعلان 4 أكتوبر في عام 2007. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الكوريتين عقدتا فعالية مشتركة بمناسبة الذكرى السنوية الـ11 لإعلان 4 أكتوبر في قصر الشعب الثقافي في بيونغ يانغ في كوريا الشمالية.

وشارك في الفعالية، 160 كوريا جنوبيا على رأسهم رئيس مؤسسة رو مو-هيون ورئيس الحزب الديمقراطي الحاكم لي هيه-تشان، ووزير الوحدة جو ميونج-جيون ورو كون-هو ابن الرئيس الأسبق رو مو-هيون.

وحضرها رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا رى سون-كوون ونائب رئيس مجلس الشعب الأعلى أن دونج-تشون ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى كيم يونج-ديه وغيرهم عن الجانب الشمالي.

وبلغ عدد المشاركين الكوريين الشماليين 3 آلاف شخص. وخلال الفعالية، تبنى المشاركون نداء مشتركا لتنفيذ إعلان بانمونغوم وإعلان بيونغ يانغ المشترك. وقال النداء المشترك إن إعلان بانمونغوم وإعلان بيونغ يانغ المشترك التاريخيين يستلهمان روح إعلان 15 يونيو المشترك وإعلان 4 أكتوبر، واصفا إياهما بأنهما معلم جديد لتطوير العلاقات بين الكوريتين وتحقيق التوحيد السلمي.

وشدد على ضرورة عدم تكرار تجربة عدم تنفيذ إعلان 15 يونيو المشترك وإعلان 4 أكتوبر، مؤكدا أهمية تنفيذ إعلان بانمونجوم وإعلان بيونغ يانغ المشترك لكتابة تاريخ جديد للسلام والازدهار والتوحيد. وأكد على ضرورة فتح عصر جديد للسلام والازدهار، تقرر فيه الأمة مصيرها بنفسها، مضيفا أنه يجب القضاء على خطر الحرب بشكل كامل وتحويل أراضي الأمة إلى مكان للسلام خال من الأسلحة النووية والتهديدات.

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