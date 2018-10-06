الإنتربول يطالب الصين بتوضيح عن هونغوي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

طلبت منظمة ُ الانتربول من الصين توضيحا رسميا حول مكان وجود رئيس المنظمة مينغ هونــغوي بعدما فقدَ أثره منذ أيام وذلك في أعقاب تقاريرَ أكدت بأنه تم توقيفهُ للاستجواب لدى وصوله الصين.



وقال أمينُ عام منظمةِ الشرطة الدولية يورغن ستوك في بيان إن الانتربول طلبَ من خلال القنواتِ الرسمية لتطبيق ِ القانون توضيحا من السلطات الصينية حول وضع رئيس الانتربول.

و فتحت فرنسا تحقيقا في اختفاء رئيس الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" مينغ هونغوى , وقالت مصادر في الشرطة، إن عائلته فقدت الاتصال معه منذ أن ترك مقر الإنتربول، في مدينة ليون الفرنسية، في رحلة إلى الصين قبل أسبوع.

وقال مصدر قريب من جهة التحقيق في فرنسا في "حادث الاختفاء" "إنه لم يختف في فرنسا".

ومينغ البالغ من العمر 64 عاما، مسؤول بارز في الحزب الشيوعي في الصين , وانتخب رئيسا للشرطة الدولية "الإنتربول" منذ سنتين.

وفتحت السلطات الفرنسية التحقيق في اختفائه بعد أن ذهبت زوجته إلى الشرطة للإبلاغ عن غياب زوجها.

كما نقلت رويترز عن الشرطة الدولية قولها إنها على علم بالتقارير التي تشير إلى "الاختفاء المزعوم" لرئيس الإنتربول.

ويقود مينغ، باعتباره رئيسا للإنتربول، اللجنة التنفيذية، التي تقرر السياسة العامة وتعطي التوجيهات للمنظمة , وكان مينغ يشغل منصب نائب وزير شؤون الأمن العام في الصين قبل تقلده منصبه الحالي.

وبعد انتخابه عام 2016 أعربت جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان عن قلقها من أن يساعد وجوده في المنصب الصين على ملاحقة المنشقين السياسيين الذين فروا من البلاد , لكن مينغ قال حينها إنه على استعداد للقيام "بكل ما في وسعه من أجل قضية حفظ النظام في العالم".

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