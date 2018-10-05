تويوتا تعلن سحب أكثر من 2,4 مليون سيارة هجينة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات أنها ستسحب أكثر من مليونين واربعمئة الف سيارة هجينة بسبب عيب يمكن أن يتسبب بحوادث تصادم وذلك بعد شهر فقط على عملية سحب للنوع ذاته من السيارات. وكانت المجموعة أعلنت في أيلول/سبتمبر إنها ستسحب أكثر من مليون سيارة هجينة من أسواق في أنحاء العالم بعد الكشف عن مشكلة فنية يمكن أن تتسبب بحرائق.

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