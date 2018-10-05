توقيف زعيم المعارضة في باكستان بتهمة الفساد

أخبار الآن | باكستان - (أ ف ب)

أ ُوقف زعيمُ المعارضة الباكستانية شهباز شريف في قضية فساد، بعد أشهر من الحكم على أخيه البكر، رئيس الوزراء السابق نواز شريف في قضية أخرى، كما اعلن مصدر قضائي.

وقال رئيس السلطة الاقليمية لمكافحة الفساد إن القضية التي تورط فيها شهباز شريف تتعلق بمشروع عقاري في اقليم البنجاب.

ولم يعرف على الفور متى سيُستدعى للمثول امام المحكمة.

واعتبرت مريم اورانغزيب، المتحدثة باسم الحزب الذي يترأسه شريف، حزب الرابطة الاسلامية في باكستان- مجموعة نواز، أن الهدف من التوقيف هو "التأثير" على الانتخابات التشريعية الفرعية المقررة في 14 تشرين الاول/اكتوبر، متهمة المسؤولين الباكستانيين بأنهم "يستخدمون (سلطة مكافحة الفساد) لقمع معارضيهم السياسيين".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مالك احمد خان، المتحدث باسم الحزب نفسه "نجري تقويما للوضع ومشاورات مع مسؤولي الحزب لاعداد استراتيجية تتعلق بالمسار الذي يتعين انتهاجه".

وقد حكم على شقيقه نواز شريف، رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، في تموز/يوليو الماضي بالسجن عشر سنوات، بتهمة الفساد في قضية ممتلكات عقارية في لندن، وسجن بعيد ذلك. وأخلي سبيله بضمانة في ايلول/سبتمبر في انتظار حكم الاستئناف.

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