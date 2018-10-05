الفائزون بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعد منح جائزة نوبل للسلام للعراقية الأيزيدية، نادية مراد، والطبيب الكونغولي،دينيس موكويغي، لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي كسلاح في الحرب. ومع عودة الجائزة لدائرة الضوء، نستعرض معكم لائحة بالفائزين في السنوات العشر الماضية:

- 2017: الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آي كان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية.



- 2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

- 2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح انقاذ الانتقال الديموقراطي في البلاد. وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.



- 2014: ملالا يوسف زاي "باكستان" وكايلاش ساتيارتي "الهند" عن نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم.



- 2013: منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل.

- 2012: الاتحاد الاوروبي، المشروع الذي ساهم في إرساء السلام في قارة مزقتها حربان عالميتان.

- 2011: إيلين سيرليف وليما غبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من أجل أمن المرأة وحقوقها في المشاركة في عملية السلام.

- 2010: ليو تشياوبو (الصين)، المنشق المسجون بسبب جهوده الدائمة وغير العنيفة في سبيل حقوق الانسان في الصين.



- 2009: باراك اوباما (الولايات المتحدة) عن "جهوده الاستثنائية الهادفة الى تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب".



- 2008: مارتي اتيساري (فنلندا) عن قيامه بعدة وساطات سلام في العالم.

إقرأ المزيد

كم عدد العرب الفائزين بجائزة نوبل للسلام ومن هم؟

من هي نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام؟