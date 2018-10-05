آبي أحمد رئيسا للائتلاف الإثيوبي الحاكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعاد الائتلافُ الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية)، انتخاب آبي أحمد رئيسا ودمقي مكنن نائبا، وذلك في ختام أعمال مؤتمره العام الـ11 المنعقد في مدينة أواسا.

وتم انتخاب آبي أحمد بإجماع ٍ تام من جانب ِ أعضاء المؤتمر، كما أعيد انتخاب نائب ِ رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس ِ حزب الأمهرا الديمقراطي دمقي مكنن، نائبا لرئيس الائتلاف.



وحضر ختام أعمال المؤتمر آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الائتلاف الحاكم، وحكام الأقاليم الإثيوبية، ونحو ألفين شخصية من أعضاء المؤتمر، وعدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب الصديقة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الأربعاء الماضي، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحسين الظروف المعيشية وإعلاء سيادة القانون.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى سعيه للعمل على الاستمرار في "إكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية".

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