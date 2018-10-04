65% من هجمات داعش الإرهابية مزيفة

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

كشفت مصادر استخبارية عراقية عن لجوء تنظيم داعش الإرهابي إلى أسلوب التضخيم الإعلامي لهجماته الإرهابية، موضحة أن 65% من هذه الهجمات لا يوجد لها أثر على أرض الواقع.

وقالت المصادر إن عصابات داعش الإرهابية بدأت تلجأ إلى أسلوب التضخيم الإعلامي لعملياتها الإجرامية بهدف إيصال رسالة اطمئنان لأفرادها المتواجدين في كل من العراق وسوريا، الذين فقدوا الاتصال بقياداتهم نتيجة للضغط الأمني الكبير الذي يواجهونه في البلدين ..

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