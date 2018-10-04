هولندا تطرد 4 دبلوماسيين روس وتتهم موسكو بالقرصنة

الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

قالت السلطات في هولندا، اليوم الخميس، إنها طردت 4 دبلوماسيين روس في أبريل الماضي، بعد إحباط محاولة قرصنة تقف وراءها الاستخبارات العسكرية الروسية لاستهداف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وعرضت السلطات الهولندية -في مؤتمر صحفي في لاهاي- صورًا لجوازات سفر؛ 3 منها لضباط روس يعملون في الأمن الإلكتروني، ورابع لضابط مختص بالشؤون القانونية، وصلوا إلى مطار سخيبول أمستردام قادمين من موسكو في 10 أبريل الماضي.

وأشارت السلطات إلى أن الرجال الأربعة الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، ذهبوا إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مهمة استكشافية.

وأظهرت صور ملتقطة للرجال أنهم كانوا يستقلون سيارة مزودة بهوائي لالتقاط إشارات الشبكات اللا سلكية "واي-فاي"، وأنهم كانوا يخفون أجهزة تقنية صغيرة في أحذيتهم، بقصد اختراق الشبكة الخاصة بالمنظمة، حسبما ورد في المؤتمر.

مصدر الصورة: صحيفة عاجل الالكترونية

اقرأ أيضاً :

بومبيو: جاهزون لبدء المحادثات فورا مع بيونغ يانغ

بومبيو: إيران تعرقل عملية السلام في اليمن