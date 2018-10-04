هجمات إلكترونية تسرق مئات الملايين لصالح كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشار تقرير لشركة الأمن الإلكتروني FireEye إن مجموعة يطلق عليها APT38 وهي واحدة من عدة خلايا قرصنة ، تعمل لصالح كوريا الشمالية قامت بشن هجمات إلكترونية استهدفت بنوكا عالمية سرقت من خلالها مئات الملايين من الدولارات .

ولا تزال المجموعة تمارس نشاطها الإجرامى في الوقت الحالي من دون رادع .

وبحسب التقرير ، فإن هذه المجموعة تمتلك مهارات وأدوات ساعدتها في تنفيذ مجموعة من عمليات سرقات الإنترنت في العالم ، وقد تم نقل حوالي مليار دولار من البنوك المتضررة .

ونجحت المجموعة بالفعل في سرقة "مئات الملايين" من الدولارات، ويعتقد أنها استهدفت أكثر من 16 مؤسسة مصرفية في 11 دولة منذ عام 2014 على الأقل ، ومن بينها بنك فيتنام تي بي في عام 2015 وبنك بنغلادش في 2016 وبنك فار إيسترن إنترناشونال في تايوان عام 2017 وبنكوميكست أوف ميكسيكو وبنكو دي شيلي في 2018 .

وبعد أن ينجح القراصنة في إتمام مهمة السرقة، يزرعون برامج حاسوبية خبيثة لإخفاء آثارهم ، وربما تنتظر شهورا أو سنوات لجمع معلومات كافية عن أهدافها قبل الهجوم .

وأشار الباحثون الأمنيون بأن قراصنة APT38 يستخدمون هويات مزيفة داخل منظمات أو مؤسسات غير حكومية معروفة لنقل الأموال المسروقة، وفي بعض الحالات يتلاعبون بنظام التحويل العالمي بين البنوك المعروف باسم SWIFT .

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