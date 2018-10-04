مقتل أربعة جنود أتراك بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي البلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل أربعة جنود أتراك، وأصيب آخرون بجروح بعد أن فجر مسلحون قنبلة على الطريق في إقليم بطمان ، الواقع جنوب شرقي البلاد.



وبحسب مكتب الحاكم فإن المسلحين ينتمون الى حزب العمال الكردستاني وقد فجروا العبوة الناسفة أثناء مرور قافلة عسكرية في منطقة جرجوس في الإقليم.

وبدأ الجيش التركي عملية للقبض على الجناة، مشيراً في بيان إلى انه قتل 13 من مسلحي الحزب في غارات جوية بمنطقتي أفاسين - باسيان وزاب بشمال العراق، وفي إقليم سيرت بجنوب شرق تركيا، خلال اليومين الماضيين.

وتفاقم العنف في جنوب شرقي البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية منذ انهيار وقف لإطلاق النار في 2015.



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