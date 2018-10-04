شاهد بالفيديو تيريزا ماي تعتلي منصة الخطابة راقصة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يبدو أن لا شيء يمكن أن يردع تيريزا ماي ، رئيسة وزراء بريطانيا عن الرقص في حضرة الموسيقى.. وعلى الرغم انتقادها بعد رقصها على الأنغام الإفريقية فى زيارتها لمدرسة فى إفريقيا الجنوبية فى أغسطس الماضى، كررت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا رقصها، ولكن هذه المرة فى برمنجهام بمناسبة مؤتمر حزب المحافظين، وذلك في رسالة قوية منها لمنتقديها وأبرزهم، بوريس جونسون، وزير خارجية بريطانيا السابق الذى يسعى لأخذ مكانها على رأس الحزب، وجريمي كوربين، زعيم حزب العمال.

وشنت تيريزا ماي هجوما لاذعا على ما أسمته "حزب جيرمي كوربين"، حيث أصدرت دعوة قوية لتوحيد صف المحافظين في اليوم الأخير من مؤتمر حزبها في برمنغهام .

وظهرت ماي على خشبة المسرح وهي ترقص على أغنية لفرقة آبا الشهيرة، بعد ذلك افتتحت خطابها بإحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى، وحثت حزبها على "استعادة روح الهدف المشترك"، التي أعقبت الصراع.

وأكدت "إن الدرس المستفاد من هذا الجيل الرائع واضح - إذا اجتمعنا لا يوجد حد لما يمكننا تحقيقه، مستقبلنا في أيدينا."

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