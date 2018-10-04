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جرحى بإطلاق نار بمركز تجاري في فيلادلفيا الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحا فتح النار خارج مركز تسوق في مدينة فيلادلفيا الأمريكية اليوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وذكرت محطة (إن.بي.سي-10) التلفزيونية المحلية في فيلادلفيا إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة احتجزت مشتبها به. ولم تستطع رويترز التحقق على الفور من صحة هذه التقارير.

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