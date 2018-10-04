توقيف مشتبه به بإرسال سم الريسين إلى البنتاغون

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلنت الشرطة الأميركية توقيف مشتبه به في حادثة ارسال الطرود الى البنتاغون هذا الأسبوع والتي كانت تحتوي على مادة يشتق منها سم الريسين.

وصرحت السلطات بأن المشتبه به يدعى ويليام كلايد الين من ولاية يوتا غرب الولايات المتحدة، يواجه اتهامات جنائية بحسب مصادر من وزارة العدل في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية .



وكان مركز البريد في البنتاغون رصد الإثنين الماضي طرودا مشبوهة موجهة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس وقائد البحرية الاميرال جون ريتشاردسون.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت قئلة: "يبدو أنها مادة يشتق منها الريسين .. ولم تكن الريسين نفسه" مؤكدة أن الأمر خضع للتحقيق.

من ناحية أخرى قالت السلطات الأميركية أنه تم رصد "طرداً مشبوهاً" موجهاً إلى الرئيس دونالد ترامب الاثنين.

وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس إن "البيت الأبيض لم يتسلم الطرد لأنه لم يدخل مطلقا البيت الأبيض".

ويعتبر سم الريسين، الذي يتم الحصول عليه من معالجة حبوب الخروع، قاتلا حتى لو بجرعات صغيرة جدا في حال ابتلاعه أو استنشاقه أو حقنه، كما أنه أقوى بستة آلاف مرة من الزرنيخ ولا ترياق له.



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