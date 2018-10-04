توسك يدعو ماي للعمل على اتفاق بريكست جديد

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (وكالات)

دعا رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إلى بدء العمل الجدي على مقترح جديد لاتفاق بريكست بعد انتهاء مؤتمر حزبها المحافظ.

وقال توسك بلهجة صارمة إن قول الحقيقة، حتى وإن كانت صعبة ومزعجة، هو أحسن السبل لإبداء الاحترام للشركاء. مضيفا أن الحجج المشحونة بالعاطفة تبدو جذابة لكنها لا تسهل التوصل إلى اتفاق.

وتابع أن "الملاحظات غير المقبولة التي توتر الأجواء لا طائل منها غير إضاعة مزيد من الوقت. ما نحتاج اليه هو تحقيق أكبر قدر من التقدم بحلول اجتماع المجلس الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر".

وكان توسك يتحدث إلى جانب رئيس وزراء إيرلندا ليو فارداكار الذي شدد على الحاجة إلى مفاوضات كثيفة قبل قمة 18 تشرين الأول/أكتوبر الأوروبية.

وفي حال قبلت ماي الدعوة سيكون لديها فرصة لاقناع نظرائها بأنه يمكن تحقيق اختراق في المفاوضات وفي التوصل إلى اتفاق قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية آذار/مارس.

ودعا مكتب توسك ماي إلى إلقاء كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في 17 تشرين الأول/أكتوبر عشية القمة التي وصفها بانها "لحظة الحقيقة" بالنسبة لمفاوضات بريكست.

وتوقع دبلوماسيون أن يجري القادة مناقشات خلال الليل في بروكسل ويوافقوا على الخطوط العريضة للاتفاق. لكن آخرين توقعوا أنه سيتم الانتظار حتى عقد قمة استثنائية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي كلا الحالين يتعين حل مشكلة الحدود بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا في وقت ترفض بروكسل اقامة حدود فعلية بينهما.

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