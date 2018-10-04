توجيه 17 تهمة لزوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات )



وجّهت السلطات الماليزية الخميس 17 اتهاما رسميا بتبييض الأموال والتهرب الضريبي إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، في وقائع مرتبطة بقضية فساد كبرى اسقطت حكومة زوجها قبل أشهر.



ونفت روسمة خلال جلسة استماع في مجمع قضائي بالعاصمة كوالالمبور تلك التهم ، حيث كان زوجها نجيب عبد الرزاق يمثل أيضا بشكل منفصل بشأن التهم الموجهة إليه باختلاس الأموال العامة.

وسُمح لروسمة بدفع كفالة قدرها مليونا رينغيت (480,000 دولار)، لكنها أُمرت بتسليم جواز سفرها كما مُنعت من الاتصال بأي شاهد.

وقال المدعي العام غوبال سري رام أمام المحكمة إن روسمة "اتصلت بأحد الشهود طالبة منه تقديم شهادة لصالحها".

وقال ممثلو الادعاء بأن روسمة "انخرطت بشكل مباشر في صفقة تنطوي على مبالغ مقابل نشاط غير قانوني" في انتهاك للقوانين المحلية ضد تبييض الأموال.

وتتضمن التهم الـ 12 الأولى إيداع مبالغ مالية في حساب مصرفي واحد مملوك لها خلال الفترة بين 2013 و2017، بلغ مجموعها أكثر من سبعة ملايين رينغيت، فيما ترتبط التهم الخمس الأخرى بالتهرب من دفع ضرائب على هذه الودائع.

وقال المدعي العام غوبال للمحكمة إن جرائم روسمة "خطيرة للغاية"، مبررا مطالبته بتحديد كفالة باهظة.

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