تقرير: الصين سرقت ملكية فكرية أمريكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

رجحت مصادر أمريكية أن تكون أجهزة بمركز بيانات تديره "أمازون ويب سيرفسيز" و "آبل" خضعت للمراقبة من قبل الحكومة الصينية عبر رقاقة صغيرة تم إدخالها أثناء عملية تصنيع المعدات.

و وفقًا لموقع "بلومبرغ بيزنس ويك فإن الرقائق تخضع لتحقيق سري للغاية من قبل الحكومة الأمريكية حيث تم استخدامها لجمع أسرار الملكية الفكرية والأسرار التجارية من الشركات الأمريكية.

و توقعت المصادر بالقول "ربما تم إدخال الرقائق عن طريق شركة خوادم صينية باسم "سوبر ميكرو" والتي تجمع الأجهزة التي تستخدم في المراكز.

ونفت كل من "آبل" و"إيه دابليو إس" و"سوبر ميكرو" التقرير، وقالت صانعة الآيفون إنها لم تجد الرقائق التي ذكرتها "بيزنس ويك".

وردًا على التقرير، أوضحت "آبل": أفضل تخمين لدينا هو أنهم يخلطون بين قصتهم وحادث تم الإبلاغ عنه في عام 2016 والذي اكتشفنا فيه جهازا مصابا على خادم واحد فقط من "سوبر ميكرو" في أحد معاملنا، واعتبر حادثا عارضا وليس هجومًا مستهدفًا ضد "آبل"، بناءً على ما ذكرته "سي إن بي سي".

كما نفت "إيه دابليو إس" التقرير، حيث قالت لـ "بلومبرغ" نحن لم نجد أي دليل يدعم تلك المزاعم، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية "إن الصين مدافع حازم عن الأمن السيبراني".

وأوضح التقرير أن المشكلة تم اكتشافها في عام 2015، ولم يتم سرقة بيانات للعملاء كجزء من الحملة المزعومة.

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