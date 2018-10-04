بريطانيا تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية عالمية

أخبار الآن| لندن - بريطانيا - (وكالات)

اتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية، بأنها وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية الغرض منها تقويض الديمقراطيات الغربية من خلال نشر حالة من التشوش في كل شيء.

ووجه الاتهام وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قائلا إن أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية تشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية ورياضية وشركات ووسائل إعلام حول العالم.

وقال هانت، في بيان، إن "هذا النوع من السلوك يظهر رغبتهم بأن يعملوا دون اعتبار للقانون الدولي أو القواعد المعمول بها، وأن يتصرفوا مع شعور بالإفلات من العقاب ودون النظر إلى العواقب".

وقالت بريطانيا إنه من شبه المؤكد أن المخابرات العسكرية الروسية كانت وراء هجمات (باد رابيت) الإلكترونية، والتي تعرضت لها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عام 2017، وكذلك اختراق مواقع اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية في 2016، وسرقة رسائل بالبريد الإلكتروني من محطة تلفزيون مقرها بريطانيا في 2015.

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