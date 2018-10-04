الصين تتهم أمريكا بتحريف الحقائق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



انتقدت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، التي ألمحت إلى أن بكين مسؤولة عن إلغاء محادثات أمنية كانت مقررة هذا الشهر، فيما يسلط الضوء على التوترات التجارية الشديدة بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية، هوا تشون ينغ، إن تلميحات مسؤول أمريكي عن أن الصين أرجأت المحادثات "تحريف كامل للحقائق".



ووفقا لرويترز، فإن مسؤول أمريكي قد قال إن "الصين ألغت اجتماعا أمنياً مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، كان مقرراً في تشرين الأول/أكتوبر ".

وقالت هوا: "الصين مستاءةٌ بشدة من ذلك. الحقيقة هي أن الولايات المتحدة، أبلغت الصين قبل بضعة أيام بأنها تأمل تأجيل الجولة الثانية من مؤتمر الحوار الدبلوماسي والأمني في الصين".

وأضافت: "نرجو من الأطراف المعنية الكفّ عن مثل هذا السلوك باختلاق شيء من لا شيء ونشر الشائعات".

وتخوض بكين وواشنطن، حرباً تجارية وقد تتجاوز الخلافات بينهما حد التجارة.

اقرا ايضا

ماتيس لا يتوقع تدهور العلاقات مع الصين