استراتيجية أمريكية جديدة لمواجهة تهديدات إيران



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأمريكي​ ​جون بولتون​ عن "استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية لمواجهة ​الإرهاب​".

وذكر بولتون، في تصريح له، أن "الولايات المتحدة تواجه تهديدات من القاعدة وداعش وكذلك إيران وميليشياتها"، موضحا أن "الاستراتيجية الجديدة أوسع من سابقاتها وتشمل مقاربة لإيديولوجيا الإرهاب".

كما لفت بولتون الى أن هذه الاستراتيجية تشمل توجيهات للتعامل مع التهديدات وتوقعها، مشدداً على ان الولايات المتحدة لن تركز على مواجهة تنظيم واحد بل كل شبكات الإرهاب وسنحرم الإرهابيين من التنقل بحرية".

كما نوه الى ان "إيران كانت الممول الرئيسي للإرهاب الدولي منذ عام 1979".

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