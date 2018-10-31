منفذ التفجير بفرع الاستخبارات في شمال روسيا فتى في الـ17

أخبار الان | أرخانغيلسك - روسيا (وكالات)

لقي شخص واحد مصرعه فيما جرح ثلاثة آخرون، في انفجار وقع الأربعاء في فرع للاستخبارات الروسية في أرخانغيلسك، شمالي البلاد. ووقع الانفجار قبل التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في مبنى الاستخبارات بوسط المدينة، حسب ما أعلن المتحدث باسم حاكم المنطقة، أرتيوم بوتيغين.

وقالت اللجنة في بيان "بحسب المعلومات الأوليّة فإنّ الشخص الذي دخل المبنى أخرج من كيس جسماً غير محدّد انفجر بعد فترة بين يديه ونتيجة ذلك أصيب بجروح قاتلة"، مشيرة إلى أنّ ثلاثة من موظفي جهاز الاستخبارات أصيبوا بجروح في التفجير.وأعلن محققون أن منفذ التفجير فتى يبلغ من العمر 17 عاما وقتل في انفجار العبوة، مؤكدين فتح تحقيق في "عمل إرهابي".

وأوضح حاكم المنطقة، إيغور أورلوف، أنه من السابق لأوانه ح الحديث عن تفجير انتحاري، وفق ما نقلت فرانس برس. وأورد في تصريحات أكدها المتحدث باسمه "الوضع خطير جدا"، وأضاف أورلوف أن السلطات تسعى لتحديد هوية القتيل ونوع العبوة المتفجرة.

وأضاف "نقوم بفرض تدابير لتعزيز أمن جميع المباني الحكومية والرسمية في منطقة أرخانغيلسك" التي تبعد بنحو ألف كيلومتر عن العاصمة موسكو. وتفقد الحاكم أيضا مكان التفجير فيما عقدت أجهزة الاستخبارات اجتماعا طارئا.

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