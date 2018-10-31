مشار يصل جوبا للاحتفال باتفاق السلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

وصل زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار إلى العاصمة جوبا، للاحتفال باتفاق سلام، وذلك بعد أكثر من عامين على فراره من البلاد عقب انهيار اتفاق سابق. يُذكر أنه بضغط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومانحين غربيين آخرين، وقَع مشار وفصائل أخرى اتفاق سلام مع الحكومة في آب/أغسطس الماضي، بعد سلسلة من المحادثات والاتفاقات التي باءت بالفشل.

يذكر أن مشار فر إلى الكونغو الديمقراطية المجاورة في 2016، وذلك بعد أشهر من انهيار اتفاق سلام سابق. ولاحقا توجه مشار لجنوب أفريقيا إلى أن بدأت محادثات السلام مجددا في حزيران/يونيو، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد). وانفصل جنوب السودان عن السودان في 2011 بعد حرب استمرت عشرات السنين وأذكاها الصراع على النفط والاختلافات العرقية والدينية.

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