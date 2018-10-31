ترامب يزور كولومبيا الشهر المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كولومبيا، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول القادم. وتربط علاقات وثيقة بين الولايات المتحدة وكولومبيا التي منحتها الإدارة الأمريكية ملايين الدولارات لمكافحة تهريب المخدرات.

وهذه أول زيارة لترامب إلى أمريكا اللاتينية بعدما تخلى في أبريل/نيسان الماضي عن التوجه إلى قمة الأمريكيتين، التي نُظمت في البيرو. الزيارة أعلن عنها وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو، الذي قال في مؤتمر صحفي، إن الموعد "تم تحديده في الثاني من ديسمبر، ونقوم بإعداد البرنامج".

وأوضح تروخيو أن ترامب سيتوجه إلى بوغوتا بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر، في بوينوس آيرس. ومؤخرا دفعت واشنطن مساعدات جديدة لبوغوتا لتأمين إدارة أفضل لتدفق المهاجرين الفارين من الأزمة في فنزويلا.

ويقود الرئيس الكولومبي اليميني إيفان دوكي الذي يحكم البلاد منذ السابع من أغسطس/آب، الضغوط الدبلوماسية ضد حكومة نيكولاس مادورو، ويصف الرئيس الفنزويلي بـ"الديكتاتور". فيما تؤكد واشنطن أن "كل الخيارات مفتوحة" لتسوية الأزمة في فنزويلا.

المزيد من الأخبار

جامعة هارفارد الأمريكية تكرم ملالا يوسف زاي

الجيش الصيني يرسل أفرادا للدراسة سرا بالخارج