السويد تخصص خطاً ساخناً للمشاكل الزوجية



آخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حكومة السويد تنشئ خطاً ساخناً لمواطنيها يمكنهم من خلاله استدعاء السلطات للتدخل في إيجاد حل فعال للمشاكل الزوجية بدلاً من لجوء الشركاء للعنف أو الاعتداء.

وسيتم تفعيل هذا القرار في شهر يناير العام المقبل 2019، وسيجب على التسائلات فريق مدرب من الأخصائيين النفسسين والمصلحيين الإجتماعيين وستعاملون مع جميع المشاكل بسرية تامة، وتطمح الحكومة ان يكون القرار حلاً نافعاً ويحد من مشاكل اعتداء الأزواج على بعضهم.

ومن جانبهم، يتوقع المنظمون للإجراء الجديد أن يساهم في دفع الجناة والمعتدين إلى "تجاوز الخجل"، ومحاولة إيجاد حلول منطقية وعقلانية لإشكاليات العلاقة مع الزوج أو الشريك.

وعلى نطاق أوسع، تسعى حكومة السويد في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات جدية تخفف من العنف داخل البيوت، حيث أظهر تقرير جديد للاتحاد الأوروبي تعرض 50% من السويديات لاعتداء جسدي أو جنسي



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