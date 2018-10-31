الدنمارك تشتبه بمؤامرة اغتيال إيرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قالت الدنمارك انها تشتبه في أن جهاز المخابرات الحكومي الايراني حاول تنفيذ مخطط لاغتيال شخصية عربية معارضة ايرانية على أراضيها. وقال وزير الخارجية الدنماركي إنه يعتقد أن الحكومة الإيرانية وراءها ، ما دفعت دول الشمال إلى الدعوة إلى فرض عقوبات جديدة على الاتحاد الأوروبي ضد إيران . قالت الشرطة الأمنية السويدية إن مواطنا نرويجيا من خلفية إيرانية اعتقل في السويد في 21 أكتوبر الماضي بسبب المؤامرة وتم تسليمه إلى الدنمارك المجاورة.

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