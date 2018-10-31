أمريكا: الحكم على "الراية السوداء" بالسجن 15 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حكمت المحكمة الأمريكية بالسجن لمدة 15 عام بحق الجزائري الإيرلندي "علي شرف دعماش" الملقب بالراية السوداء وذلك بعد إعترافاته بتهم تتعلق بالإرهاب نسبت إليه في يوليو الماضي وفقاً لإفادة الادعاء العام في فيلادلفيا.

يذكر أن دعماش يبلغ من العمر 53 عاماً و وجهت اليه اتهامات بأنه زعيم خلية إرهابية تخطط للقيام بهجمات في أوروبا وجنوب أسيا، وتم تسليمه للولايات المتحدة في عام 2017.

وصرح المدعي العام الأمريكي "وليام ماكسوين في بيان " يمثل الحكم اليوم نهاية محاكمة طويلة وشاقة امتدت على مدى أكثر من تسع سنوات وشملت 4 متهمين وتسع متآمرين لم تكشف هوياتهم، وتطلبت عدة اعتقالات دولية منسقة وطلبين اثنين لتلم مجرمين"

وكان دعماش قد توصل بعد عدة مفاوضات الى اتفاق مع المحكمة يعترف به بذنبه مقابل قبوله بالسجن 15 عام وامتناعه عن الاستئناف وتسليمه الى ايرلندا أو الجزائر بعد انتهاء مدة عقوبته في الولايات المتحدة.

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