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21 قتيلاً في حادث في أحد مناجم الصين

أخبار الآن | الصين   (وكالات)
       
أعلنت وكالة انباء الصين الجديدة أن الحصيلة النهائية للحادث الذي وقع في منجم للفحم الحجري في الصين أوقع 21 قتيلا بين العمال الذين علقوا تحت الارض في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف المصدر أنّ منافذ النفق الذي كان يعمل فيه العمال قُطعت جراء انهيار الصخور.

ووقع الحادث في 20 تشرين الاول اكتوبر الجاري  بمنجم تابع لمجموعة لونغيون كول في  محافظة شاندونغ. وتم إنقاذ شخص واحد من أصل الـ22 الذين علقوا داخل المنجم.
 

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#الصين #أخبار عالمية #مناجم #فحم حجري

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