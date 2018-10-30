موقع الكتروني لمكافحة جرائم الكراهية في أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

دشنت ووزارة العدل الأمريكية موقعاً إلكترونيااً جديداً من مهامه مكافحة جرائم الكراهية ، وجائ هذا القرار بالتزامن بعد هجوم استهدف كنيس يهودي في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ومن مهام الموقع توفير التوعية الكافية حول جرائم الكراهية لجهات تطبيق القانون ووسائل الإعلام والباحثين والضحايا وجماعات المناصرة ، بالإضافة الى تقديم أرشيف تقارير وأبحاث واحصاءات وجميع المعلومات الكافية التي توفر أي نوع من منع جرائم الكراهية.

وفي تصريح سابق ل "جون غور" نائب مساعد وزر العدل قال " يجب أن يتمكن الأفراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف أو تفرقة بغض النظر عن من هم وماهي معتقداتهم الدينية وكيف يؤدون عباداتهم ، وأضاف سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء" .

وصرحت وزارة العدل أنها خلال عشر سنوات وجهت تهم جرائم الكراهية لأكثر من 300 شخص.

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