قراصنة يخطفون 11 فردا بطاقم سفينة قبالة نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت شركة ميد أوشن للشحن ووسائلُ إعلام رسمية بولندية، الاثنين، أن قراصنة اعتلوا ظهر سفينةِ نقل قبالة َ ساحل نيجيريا واختطفوا 11 فردا من الطاقم بينهم ثمانية بولنديين، كما ذكرت الشركة أن تسعة آخرين من أفراد الطاقم بقوا على ظهر السفينة ولم يصبهم أذى.

ونقلت وكالة رويترز عن شركة "ميد أوشن" في بيان قولها إن القراصنة هاجموا السفينة "بوميرانيا سكاي" التي كانت متجهة إلى ميناء بوني النيجيري في ساعة مبكرة من صباح السبت، واختطفوا 11 من أفراد الطاقم.

وأضافت "أولويتنا هي ضمان إطلاق سراح أفراد الطاقم الأحد عشر المخطوفين في أقرب وقت، ونعمل مع شركائنا والسلطات المحلية من أجل ذلك".

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