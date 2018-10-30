قتلى بعواصف وأمطار اجتاحت ايطاليا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ارتفع عدد القتلى بسبب سوء الأحوال الجوية في أنحاء مختلفة من إيطاليا ليبلغ 6 أشخاص على الأقل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الضحايا لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة جراء سقوط أشجار أو أجسام كبيرة الحجم عليهم بسبب قوة الرياح، فيما أصيب عشرات آخرون بجروح متفاوتة.

ورفعت السلطات مستوى الخطر إلى أعلى درجاته في 5 مناطق شمالي البلاد، وهي ليغوريا ولومبارديا وفينيتو وترينتينو ألتو أديجي وفريولي فينيتسيا جوليا.

ووصلت سرعة الرياح العاتية في فينيتو إلى 130 كلم في الساعة، ما تسبب باقتلاع أشجار وتضرر خطوط الكهرباء.

وحثت وحدة الدفاع المدني في العاصمة روما المواطنين على عدم الخروج إلا للضرورة نظرا لإمكانية تفاقم سوء الأحوال الجوية.

وأدت الرياح وهطول الأمطار بغزارة إلى إغراق 75% من مدينة البندقية بمياه الفيضانات.

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