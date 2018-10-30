ترامب ينوي منع تجنيس الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته إصدار أمر تنفيذي بوقف منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضي الولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن يواجه هذا القرار تعقيدات قضائية في المحاكم، كما حدث مع محاولة ترامب السابقة منع مواطني 8 دول من دخول الولايات المتحدة.



وفي لقاء خاص مع "Axios on HBO"، قال ترامب إنه لطالما اعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب تعديلا دستوريا، لكنه اكتشف أنه من الممكن للرئيس أن يصدر أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.

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وأضاف: "لطالما قيل لي إنني أحتاج تعديلا دستوريا لهذا، لكن خمن ماذا!، لا أحتاج لذلك"، لافتا إلى أنه عرض الأمر بالفعل على مستشاريه.

ولم يكشف ترامب عن خطته، إلا أنه قال إنها "قيد التنفيذ وسوف تحدث".

يذكر أن التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي ينص على اعتبار "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطانها، من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها".



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