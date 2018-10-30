ترامب يرسل أكثر من 5200 جندي لتأمين حدود المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرحت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الإثنين إنها بصدد إرسال أكثر من 5200 جندي لحدود المكسيك ، وذلك لتأمين الحدود المكسيكية ومنع قافلة على متنها آلاف المهاجرين من التسلل للحدود الأمريكية من حدود المكسيك.

وفي تصريح للجنرال تيرنس أوشوغنسي قائد القيادة الشماليه الأمريكية قال : أن 800 جندي بالفعل هم الأن في طريقهم الى حدود تكساس ، والمزيد من الجنود يتجهون الى حدود كاليفورنيا وأريزونا.

وقال أيضاً إن بعض الجنود سيكونون مسلحين على الرغم من أنه لم يتضح مالحاجة إلى تلك الأسلحة ، بخلاف الشرطة العسكرية الأمريكية.

وقد شدد المسؤولون الأمريكيون على أن القوات لن تقوم بمراقبة الحدود فقط ، بل سيكون ضمن مهامها أيضاً القيام بأدوار دعم مثل بناء الخيام والحواجز ، وتوجيه موظفي الجمارك الأمريكيين إلى مواقع على طول الحدود.

واستغل ترامب، الذي ناهض الهجرة غير الشرعية في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016، مسألة قافلة المهاجرين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في السادس من نوفمبر تشرين الثاني لحشد الدعم لحزبه الجمهوري.

وتتراوح التقديرات لحجم القافلة بين نحو 3500 مهاجر كان قد تخلى بعضهم عن الرحلة بسبب المصاعب أو لبدء حياة جديدة في المكسيكبالإضافة الى انضمام مهاجرون آخرون في جنوب المكسيك.

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