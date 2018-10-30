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الدنمارك تكشف محاولات تنفيذ هجوم إيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت السلطات الدنماركية نرويجيا من أصول إيرانية في 21 أكتوبر الجاري.

وقالت الشرطة إن المخابرات الإيرانية قد تكون حاولت الاعتداء على أفراد في الدنمارك.

هذه وأعلنت النرويج تضامنها وتعاونها مع الدنمارك في التحقيقات بشأن هجمات محتملة.

وعلّق وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليدغارد، على تقرير أجهزة الأمن قائلا، إن بلاده تناقش مع الدول الأوروبية سبل اتخاذ إجراءات إضافية ردا على مخطط الهجوم الإيراني، مضيفا "سنرد على المحاولة الإيرانية".

 

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image sourse getty NurPhoto

#الدنمارك #النرويج #اخبار عالمية #ايران

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