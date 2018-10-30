إحتمال وجود منفذ وراء حادثة الطائرة الإندونيسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

صرح خبير في شؤون الطيران المدني عدم استبعاده لإحتمالية ان يكون السبب في تحطم الطائرة الإندونيسية متعمداً، مرجحا فرضية تفجير إنتحاري تسبب بهذه المأساة.

من ناحيته، أوضح رئيس شركة ليون إير، إدوارد سيراتي، أن الطائرة المنكوبة ما زالت جديدة، إذ دخلت الخدمة قبل أشهر قليلة فقط، كما أنها خضعت للصيانة قبل الرحلة الأخيرة.

ورجح خبير الطيران الأسترالي بيرون بيلي، أن يكون ضعف تدريب الطيار سببا في الكارثة.

وأضاف أن ما حصل يفرض إعادة النظر في الطيران المنخفض التكلفة والطريقة التي يعتمد عليها في تدريب الطيارين بخلاف الشركات الكبرى المعروفة التي تُخضع موظفيها لإعادة تأهيل بين الفينة والأخرى.

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