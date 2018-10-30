إثيوبيا تفتتح سدا جديدا على النيل الأزرق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، سدا جديدا على الجانب الشرقي من حوض بحيرة تانا، منبع النيل الأزرق وأكبر بحيرة في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، فإن السد تم بدء العمل فيه منذ عام 2000 وتوقف لصعوبات مختلفة في منطقة "جندر"، مشيرة إلى أن الغرض من السد هو ري 50 ألف فدان بالقرب من بحيرة تانا.

وذكرت الوكالة أن السد ويطلق عليه اسم "رب" بني بولاية أمهرا جنوبي منطقة غوندر، ويصل طوله 800 مترا ويصل ارتفاعه 73.5 مترا وتكلف بناءه 4.6 مليار بر "150 مليون دولار".

ويتمتع السد بقدرة استيعاب 234 مليون متر مكعب من المياه، والذي يمكن من تنمية 20 ألف هكتار من الأراضي عن طريق الري.

ويقع السد على نهر رب أحد روافد النيل الأزرق شرقي بحيرة تانا، وأحد 7 أنهار دائمة الجريان إلى البحيرة، بالإضافة إلى 60 رافدا موسميا أخر تصب في بحيرة تانا، التي تمد النيل الأزرق بحوالي 3.7 مليار متر مكعب.

يذكر أن إثيوبيا قامت ببناء سد النهضة، مما أدى إلى اندلاع أزمة في العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب خلافات على حصص مياه النيل التي قد تتأثر بالمشروع العملاق الذي لم ينته بعد.

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