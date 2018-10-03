واشنطن تشيد بفرض باريس عقوبات على إيران

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أشادت واشنطن، بقرار باريس فرض عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، واتهامها علانية لوزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لشن هجوم على تجمع لمعارضين إيرانيين، قرب باريس في شهر حزيران يونيو الماضي.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي في تغريدة على موقع تويتر إنه يجب على طهران أن تَعرف أنّ هذا السلوك الفاضح لن يتم التساهل معه.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت الثلاثاء أنها أحبطت اعتداء خطّطت لتنفيذه وزارة الاستخبارات الايرانية ضد تجمّع لمعارضين إيرانيين قرب باريس في يونيو الماضي.

وأرفقت باريس اتهامها بفرض عقوبات على مصالح إيرانية في فرنسا، لكن طهران سارعت لنفي هذا الاتهام.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "إن تحقيقا طويلا ودقيقا ومفصلا لأجهزتنا أتاح التوصّل بوضوح وبدون أي لبس، إلى تحميل وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء" ضدّ تجمّع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فيلبنت قرب باريس.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي "مرة أخرى ننفي بقوة هذه الاتهامات، وندين اعتقال هذا الدبلوماسي وندعو الى إطلاق سراحه على الفور".

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