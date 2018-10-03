واشطن ستضع قدراتها لدعم حلف الاطلسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تضع الولايات المتحدة الامريكية قدراتها لشن حرب إلكترونية في تصرف حلف شمال الأطلسي في وقت يسعى الحلف لتقوية دفاعاته في مواجهة هجمات الكترونية روسية.

كما وضعت بريطانيا والدنمارك في وقت سابق قدراتها الالكترونية في متناول الحلف، ومن المتوقع أن تعلن واشنطن إنها ستقوم بالمثل خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل.

أوضح أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ إن الهجمات الالكترونية على دول أعضاء في الحلف "ازدادت وتيرتها" وباتت "أكثر تطورا ... وأكثر اختراقاً" وأي إسهامات في قدرات المجال الافتراضي مرحب بها.

وصرح ستولتنبرغ "أن استخدام المجال الافتراضي للتدخل في عمليات سياسية داخلية وفي هجمات على بنى تحتية حساسة، وسيكون المجال الافتراضي جزءا لا يتجزأ من أي نزاع عسكري مستقبلي".

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