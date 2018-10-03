ماليزيا تحقق مع رئيس وزرائها السابق مجددا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



استدعت السلطات الماليزية مجددا رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرازق وزوجته روسمة منصور لاستجوابهما في تحقيق فساد يتعلق بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي.



ويواجه نجيب، 32 تهمة تشمل غسل أموال وسوء استغلال السلطة وخيانة الثقة ضمن جهود تفسير اختفاء مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي.

وقالت وسائل إعلام إن نجيب (64 عاما) وصل إلى إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للشرطة لتقديم إفادته في تحقيق يتعلق بغسل الأموال.

واستدعت الشرطة روسمة لاستجوابها على نحو منفصل أمام لجنة مكافحة الفساد في العاصمة الإدارية بوتراجايا وهي ثاني زيارة لها خلال أسابيع.

ولم يتحدث كلاهما للصحفيين بعد وصولهما للاستجواب.

ويوم الأربعاء الماضي أمضى محققو مكافحة الفساد نحو 13 ساعة في الاستماع لشهادة روسمة في إطار التحقيقات المتعلقة بصندوق 1.إم.دي.بي.

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