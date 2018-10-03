بومبيو يلتقي زعيم كوريا الشمالية الأحد المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )





أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأحد المقبل في محاولة لتسريع عملية نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن بومبيو سيزور اليابان وكوريا الجنوبية والصين خلال تلك الفترة



وفي مؤشر جديد على مأزق المباحثات بين واشنطن وبيونغ يانغ، قدمت كوريا الشمالية تصورا جديدا بشأن نزع السلاح النووي وإعلان نهاية الحرب بشكل رسمي مع الجنوب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الثلاثاء، إن إعلان نهاية الحرب الكورية، التي دارت بين 1950 و1953 "لا يمكن أن يكون ورقة مساومة"، من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وأشارت إلى أن الدولة "لن تأمل ذلك كثيرا"، إذا لم تكن الولايات المتحدة تريد نهاية الحرب التي لا تزال مستمرة من الناحية العملية، إذ انتهت المواجهة في 1953 باتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد عبر في بيان مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، في قمتهما في بيونغيانغ الشهر الماضي، عن استعداده "لتفكيك دائم" لمجمع يونجبيون النووي، إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا.



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