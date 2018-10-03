بومبيو: إيران هي مصدر التهديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران هي مصدر التهديد الحالى للبعثات الأمريكية فى بغداد والبصرة، مشيرا إلى أن ما تقوم به إيران إنما هي جهود لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وأضاف بومبيو أن أمريكا أنهت معاهدة الصداقة مع إيران التى تعود لعام 1955، مضيفا أن إيران تستغل محكمة العدل الدولية لأغراض سياسية.

ومن جانبه وصف وزير الخارجية الأمريكى، تسليم روسيا منظومة دفاع جوى إلى سوريا، بأنه "تصعيد خطير" .

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