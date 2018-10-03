بوتين يوقع قانون رفع سن التقاعد رغم الغضب الشعبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون يرفع سن التقاعد لأول مرة منذ العهد السوفياتي، بحسب الكرملين.

وأثار مشروع القانون احتجاجات في الشوارع الروسية بعد توقيع بوتين لكي يصبح قانونا وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ والمجلس الفدرالي

وبموجب القانون الجديد سيتم رفع سن التقاعد تدريجا من 60 إلى 65 عاماً للرجال ومن 55 إلى 60 عاماً للنساء، في خطوة هي الاولى منذ نحو 90 عاماً.

وفي مواجهة الغضب العام وبعد انخفاض نسبة شعبيته، قام بوتين بتعديل مشروع القانون وقدم عدة تنازلات بحيث أصبح سن التقاعد للنساء 60 عاما بدلا من الاقتراح السابق ب63 عاما.

كما سمح بوتين للنساء اللواتي لديهن طفلان أو أكثر بالتقاعد المبكر، بينما سيتم فرض غرامات على الشركات التي تطرد الموظفين أو ترفض تعيينهم بسبب اقترابهم من سن التقاعد القانوني.

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