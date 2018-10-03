الرئيس الفرنسي يواجه أزمة حكومية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصعوبة على إيجاد بديل في منصب وزير الداخلية بعد اضطراره لقبول استقالة جيرار كولومب.

وأعلنت الرئاسة في بيان لها أن ماكرون طلب من رئيس الوزراء إدوار فيليب تولي المنصب بالوكالة بانتظار تعيين خلَف له.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو إنها "مسألة بضعة أيام"، موضحا أن الرئيس قال خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "لا شيء مما يجري منذ 48 ساعة يمكن أن يعتبر أزمة سياسية. الدولة تعمل والحكومة منكبة على مهامها".

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