نادي ليستر سيتي يعلن وفاة مالكه في تحطم مروحيته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وفاة مالكه التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، في الحادث الذي وقع مساء السبت، في محيط ملعب كينغ باور.

وغادر مالك ليستر الملعب بطائرة مروحية عقب مباراة للفريق أمام وست هام في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي، لكن الطائرة انفجرت بسبب عطل فني، بعد لحظات من إقلاعها، لتسقط في مرآب في محيط الملعب.

وجاء في بيان صادر عن النادي أنه "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذي فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت لدى تحطم مروحية تنقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور ستاديوم"، مؤكدا أن جميع من كانوا على متن المروحية - من دون ذكر هوية الأربعة الآخرين - لقوا مصرعهم.

وقالت شرطة ليستر إن التحقيقات في حادث تحطم طائرة الهليكوبتر خارج استاد نادي ليستر سيتي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

ولم يكشف النادي أية تفاصيل على مدار 26 ساعة تقريبًا من الواقعة، قبل أن يصدر بيانًا يعلن فيه وفاة مالكه ضمن 5 أشخاص كانوا على متن المروحية.

وقالت شرطة ليستر في وقت سابق إن الخمسة من المعتقد أنهم رئيس النادي واثنان من موظفيه وقائد الطائرة وراكب آخر.





اقرأ أيضا:

قتلى بسقوط حافلة في نهر بالصين