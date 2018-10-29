ميركل تتخلى عن رئاسة حزبها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



ستتخلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رئاسة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي في كانون الأول/ديسمبر، حسبما أعلن مسؤول في الحزب لوكالة فرانس برس.

هذا ولن تترشح ميركل لمنصب المستشارة بعد انتهاء ولايتها عام 2021.



وتأتي هذه التصريحات بعدما مني حزب ميركل اليميني، "الاتحاد الديموقراطي المسيحي"، وشريكه في الائتلاف الحاكم في برلين "الحزب الاشتراكي الديموقراطي"، بخسارة كبيرة في انتخابات محلية أساسية في منطقة هيسن التي تضم مدينة فرانكفورت العاصمة المالية للبلاد.

وقال مسؤول في الحزب طالبا عدم كشف هويته إن ميركل "لن تترشح لرئاسة الحزب"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "هانلسبلات" على موقعيهما الإلكترونيين.

وبحسب توقعات محطات تلفزيونية رسمية، حل حزب المستشارة في المركز الأول بنسبة 27 إلى 28% من الأصوات في هذه المقاطعة، لكن مع تراجع أكثر من عشر نقاط مقارنة بالانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت عام 2013 عندما حصل على 38,3%.

وصرحت زعيمة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" أندريا نالس مساء الأحد أن "وضع الحكومة غير مقبول" في إشارة إلى الخلافات المستمرة التي تقوض التحالف خصوصا بشأن المسائل المتعلقة بسياسة الهجرة.

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