مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتل عنصران اثنان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هجومين على قاعدتين تابعتين للأمم المتحدة في مالي.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي اليوم بأن مقاتلين مسلحين بقذائف صاروخية وبنادق آلية يستقلون شاحنات صغيرة هاجموا قاعدة تابعة لقوات حفظ السلام في بير في منطقة شمال مالي.

وأضافت البعثة أنه بعد ساعات قليلة من الهجوم الأول، شن مقاتلون هجوما على قاعدة تابعة للأمم المتحدة باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع، قرب بلدة موبتي وسط مالي، مبينة أن الهجومين أسفرا عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام الأممية وإصابة آخرين بجروح.



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