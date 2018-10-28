تحطم طائرة مالك ليستر سيتي في محيط ملعبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحطمت طائرة مروحية مملوكة للتايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك ليستر سيتي، في محيط ملعب كينغ باور الذي استضاف مباراة "الثعالب" ووست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن طائرة مروحية أقلعت في ملعب "كينغ باور"، كما يحدث بعد كل مباراة، وبعد بضع ثوان يبدو أنها فقدت السيطرة بعد حدوث عدة مشاكل في المروحة الخلفية، الأمر الذي أدى إلى انفجارها خارج الملعب، قبل أن يدخل رجال الإطفاء والشرطة.

أوضحت الشبكة البريطانية أنه لم تحدث أي إصابات لأي من المشجعين أو المواطنين خارج الملعب.

وكانت المباراة التي جمعت ليستر مع وست هام انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 ، ورصدت عدسات الكاميرات آخر ظهور لطائرة مالك ليستر قبل إقلاعها من ملعب كينغ باور.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى احتمال وفاة فيتشاي سريفادانابرابا على أثر تحطم الطائرة في محيط ملعب ناديه، ونالت الحادثة تعاطفا كبيرا من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تقارير عن احتمالية تأجيل بقية مباريات الجولة العاشرة من البريمييرليغ.

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