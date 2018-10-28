الصين تقر بمعسكرات اعتقال المسلمين.. وتزعم "انسانيتها"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (nbc news)

في منطقة تشينغ يانغ بغرب الصين والتي يسكنها مسلمون يتحدثون اللغة التركية يقيم ما يصل الى واحد من بين كل 12 مسلم في معسكرات اعادة التثقيف السياسي.

المواطنون الصينيون المسلمون احتجزوا على ما يبدو لأنهم فقط ارتكبوا احدى الأنشطة التالية :

الامتناع عن الكحول والسجائر.

انجاب الكثير من الأطفال.

امتلاك خيمة أو بوصلة.

رفض السماح للمسؤولين بأخذ مسح شبكي أو عينة من الحمض النووي.

دفن متوفى دفن المسلمين التقليدي بدلا من حرق الجثة.

السفر إلى الخارج ، أو مجرد التحدث مع شخص سافر إلى الخارج .

مندوبة الولايات المتحدة المنتهية ولايتها نيكي هيلي وصفت اضطهاد الأقليات العرقية في تشينغ يانغ من قبل الحكومة بأنه تماما ًكأحد روايات جورج أورويل المعروفة بوصف الاستبداد والاضطهاد الاجتماعي في ظل الحكم الشمولي . "

الصين تجبر المسلمين من طائفة الإيغور في معسكرات التحكم الاجتماعي والذين يذهبون للحج في مكة المكرمة على ارتداء أجهزة مراقبة الكترونية تصدرها الحكومة .

ووفقًا لجيمس ليبولد ، الخبير في سياسات الصين الخاصة بالأقليات في جامعة لا تروب في أستراليا. يقول إن سياسة الاكراه المتعمد يتفقد المجتمع ثقته بنفسه "الأزواج لا يثقون في زوجاتهم ، صينيو الهان لا يثقون بالإيغور، والأخوة لا يثقون باخوانهم .

وتساءل ليبولد: "هل أورويل هو أفضل تشبيه لما يحدث في الصين ؟" ربما كانت "المحاكمة" التي أعدها فرانز كافكا أفضل ، حيث يتم احتجاز شخص ما ، لكنه لا يعرف السبب ، أو ما قد يحدث له "

لعقود، واجهت الصين النقد الغربي لظاهرة القمع في بكين في تشينغ يانغ بالصمت والإنكار ..

لكن في الآونة الأخيرة ، هذا تغير. في 16 أكتوبر ، قدم حاكم تشينغ يانغ ، شوهور زاكر ، أكثر التبريرات تفصيلاً حتى الآن لمعسكرات إعادة التأهيل ، واصفاً السجناء بـ "الطلاب" في "برنامج التعليم والتدريب المهني في تشينغ يانغ

ووفقا لزاكر ، يعيش نزلاء المخيم في مساكن مكيفة تحت ظروف "إنسانية". يشاهدون الأفلام ، ويزعم بأنهم يكتسبون مهارات وظيفية ليصبحوا خياطين وتجار للتجارة الإلكترونية ومصففوا شعر..

ويعكس تصريح زاكير الذي أفادت به وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية ، نهجا جديدا لبكين يتمثل بحملة دعائية شاملة لإضفاء الشرعية على ممارساتها في المنطقة.

ويحتجز ما يصل إلى مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في معسكرات تشينغ يانغ، وفقا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في آب / أغسطس. ولكن حتى وقت قريب ، كانت السلطات الصينية نادرا ما تقر بوجود معسكرات خارج نطاق القضاء ..

يقول ليبولد:" لقد قبض المسؤولون الصينيون منذ أمد طويل في الخفاء على سكان هذه المنطقة من المسلمين الإيغور في وسط آسيا بيد من حديد ، واعتبروها حاضنة للإرهاب والانفصالية دون وجود مبرر . "

لكن ، في 13 أغسطس ، أصيب المسؤولون الصينيون بالصدمة والحرج عندما اندلع انتقاد دولي في اجتماع للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري. ووصف جاي ماكدوغال ، مقرر اللجنة الخاص للصين ، تشينغ يانغ بأنه "معسكر اعتقال مكثف يكتنفه السرية ، في منطقة لا حقوق لها بعيدة عن القضاء. "".

في الاجتماع ، رفضت الصين هذه الادعاءات.

والآن ، بكين تتراجع عن رفضها . وباتت تسعى لتلميع صورة هذه المعسكرات ، بنشر جانب بكين من القصة.

كانت توصيفات زاكر - الذي هو نفسه من الإيغور- على نحو غير اعتيادي تحاول المساعدة في إضفاء الشرعية على المعسكرات، و بث التلفزيون الذي تديره الدولة مقطع فيديو لأول مرة لطلاب الإيغور يقرؤون درسًا بعنوان: "أنا مواطن ملتزم بالقانون."

وأثنت جلوبال تايمز ، وهي صحيفة يومية موالية للحكومة وتنشر وجهات نظر وطنية في كثير من الأحيان ، على "مراكز التدريب المهني ، حيث ادعت أنه يتم تدريب الأشخاص الذين يتم غسل أدمغتهم بالأفكار المتطرفة والذين ارتكبوا جنحة" اللغة الصينية بتعليمهم القوانين والمهارات الوظيفية.

مسؤولون آخرون حاولوا التقليل من شأن التزام المسلمين بتناول الأطعمة الحلال، فقد نشر المدعي العام الكبير إيلشات عثمان ، وهو أيضا من الإيغور ، تعليقا بعنوان: "يا صديق ، ليس عليك العثور على مطعم حلال خاص بي" ".

"القلق الخارجي "

لماذا تستميت الآن الصين لتلميع صورتها عبر هذا السرد ؟ من البسيط أن نفترض أن بكين ترى أن الرئيس دونالد ترامب لن يتخلى عن ممارسة ضغوطه السياسية لدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة. ولم يكن بوسع صانعي السياسة الصينيين في السنوات الأخيرة أن يفوتوا حقيقة أن الحكام المستبدين الوحشيين كانوا الحلقة الأضعف في السياسة الأمريكية الجاهزة في أي وقت لفرض عقوباتها الاقتصادية، السياسية..

القادة الصينيون مدفوعون بالسياسات الداخلية

ويقول الخبراء إن الحزب الشيوعي الحاكم يخشى من التحديات الداخلية المشابهة لقوى الطرد المركزي ـ بما في ذلك الشقوق العرقية ـ التي مزقت الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا.

في حين يعتقد ليبولد أن الصين "من غير المحتمل أن تتصالح مع وجود الطبقات العرقية كما فعلت الولايات المتحدة"، وقال إن الاحتمال يغذي "قلق بكين الوجودي".

سبب آخر هو هوس الزعيم الصيني جين جين بينغ بالسيطرة. بالمقارنة مع أسلافه، فهو انتقل بسرعة غير عادية لتعزيز سلطته. فعين نفسه رئيسًا للعديد من "المجموعات القيادية الصغيرة" في الحكومة. وروج للضباط العسكريين المخلصين. وتابع حملة قاسية لمكافحة الفساد تمكنت من الإطاحة بالمنافسين الرئيسيين.

وأضاف ريتشارد ماكغريغور، وهو زميل أقدم في معهد لوي في سيدني ومؤلف كتاب عن قادة الصين ، أن "المسؤولين على الأرض يميلون إلى تنفيذ ما يظنون أنه سياسات الزعيم الصيني، فهم يفضلون تجاوز تفويضهم بدلاً من المخاطرة بالقصور

الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022

كما يتطلع المسؤولون إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.

فعندما استضافت العاصمة دورة الألعاب الأخيرة ، الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 ، انفجرت الاضطرابات العرقية في التبت ، وهي منطقة أخرى من الأقليات. وهو ما وضع بكين في حرج جعلها تسارع في الإصلاحات لتفادي كارثة العلاقات العامة.

ومع اقتراب عام 2022 ، أدان السيناتور ماركو روبيو ، من ولاية فلوريدا ، هذا الشهر حملات قمع تشينغ يانغ وحث اللجنة الأولمبية الدولية على مراجعة استضافة الصين للألعاب. كما اقترح منح الأكاديمي الإيغوري المسجون إلهام توهتي جائزة نوبل للسلام.

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