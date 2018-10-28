إيران تبيع النفط لشركات خاصة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت إيران بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية التي يبدأ سريانها في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر وتهدف إلى وقف صادرات إيران الرئيسية من النفط الخام.

و ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية "شانا" إن إن من بين مليون برميل طرحت في بورصة الطاقة تم بيع 280 ألف برميل بسعر 74.85 دولار للبرميل حتى الآن.

وتسيطر الدولة في إيران على تجارة النفط الخام, وقال مسؤولون إنه لم يكن بوسع شركات تكرير النفط الخاصة في وقت سابق شراء النفط الخام إلا من أجل تصدير المنتجات النفطية.

وقالت إيران في تموز / يوليو إنها ستبدأ في بيع النفط للشركات الخاصة في إطار جهودها لمواصلة تصدير النفط وإنها ستتخذ إجراءات أخرى للتصدي للعقوبات بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف جميع واردات النفط الإيراني ابتداء من تشرين الثاني / نوفمبر.

وقال الموقع إن مبيعات النفط الخام جرت بزيادة قدرها 35 ألف برميل دون أن تذكر أسماء المشترين.

وطبقت واشنطن عقوبات على قطاعات التعاملات المالية والمعادن والسيارات بإيران في آب / أغسطس بعد إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الماضي الذي كان يقضي برفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

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