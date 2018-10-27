ماتيس: إيران تهدد المنطقة والملاحة الدولية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزيرُ الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن إيران تواصلُ تهديدَ الملاحة الدولية, فضلا عن أنها مستمرةٌ بتزويدِ ميليشيات الحوثي في اليمن بالأسلحةِ والمعدات.

وأضاف ماتيس في كلمته أمامَ مؤتمرِ المنامة للأمن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفةَ الأيدي أمام تطويرِ إيران لبرنامجها النووي.

و أَضأف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في كلمته "أن روسيا لا يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ".

و تابع ماتيس "الشراكة مع دول الخليج أساسية لنا ومستمرة" , مشيرا الى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و هي مستمرة في مواجهة الارهاب و تنظيم داعش.





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