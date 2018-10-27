انتخابات في قندهار بعد اسبوع من سائر انحاء افغانستان

أخبار الآن | قندهار - أفغانستان ( أ ف ب )

فـَتحت مكاتب الاقتراع اليوم السبت ابوابها في ولاية قندهار جنوب أفغانستان حيث تنظـَم الانتخابات التشريعية بعد أسبوع من سائر انحاء البلاد بسبب تاجيلها اثر اغتيال طالبان قائد الشرطة المحلية.

ودُعي أكثر من 500 الف ناخب للتصويت والمخاطرة بحياتهم في ولاية قندهار الاكبر في البلاد ، حيث سيتم نشر الارقام النهائية للمشاركة وطنيا اثر هذا الاقتراع.

وكان تم تاجيل الانتخاب اسبوعا بعد اغتيال قائد الشرطة المحلية الجنرال عبد الرزاق في 18 تشرين الاول/اكتوبر، وكان رجلا مثيرا للجدل لكن محترما ومناهضا لطالبان ويقف بوجه التمرد في الجنوب.

كما قتل قائد المخابرات في الولاية وصحافي في التلفزيون العام بيد عنصر لطالبان "متسلل" كان موظفا كحارس شخصي لحاكم الولاية. واصيب 13 شخصا بجروح في الاعتداء بينهم جنرال اميركي.

ونجا من الاعتداء الجنرال سكوت ميلر قائد الجيش الاميركي والحلف الاطلسي في افغانستان الذي كان موجودا لدى وقوع الاعتداء.

وتم تعزيز الامن لتامين التصويت حيث فرض حظر تجول على العربات في المدينة، بحسب مراسل فرانس برس. وقال ناخب في المدينة "نريد أن نصوت وسنصوت حتى لو خاطرنا بحياتنا".

وتشكلت طوابير طويلة منذ الساعة 07,00 (23,39 ت غ) امام مكاتب الاقتراع التي فتحت بتاخير ساعتين.

وتكررت بذلك مظاهر الخلل التي شهدها الاقتراع نهاية الاسبوع الماضي رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت الى اللجنة الانتخابية المستقلة التي تنظم الانتخابات.

وبحسب اللجنة الانتخابية صوت نهاية الاسبوع الماضي نحو اربعة ملايين ناخب رغم الهجمات.

وقتل او اصيب نحو 300 شخص السبت الماضي على هامش الانتخابات، بحسب تعداد لفرانس برس.

مصدر الصورة: getty : Anadolu

للمزيد:

شبيه "كريستيانو رونالدو" يثير الجدل

7 حقائق خاطئة عن القطط.. إليك الصواب